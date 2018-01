Steekpartij in kerk Assen, verdachte aangehouden

Een 43-jarige man is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een steekpartij in kerkgebouw De Open Hof in Assen. De man is naar het ziekenhuis gebracht, zijn verwondingen zijn niet levensbedreigend. Dat meldt RTV Drenthe.

Een 42-jarige verdachte is aangehouden. Hij vluchtte op de fiets.

Volgens de politie ontstond er ruzie tijdens de warme maaltijd, die elke zaterdag in het wijkgebouw van de kerk wordt geserveerd aan mensen die het niet breed hebben.

De Open Hof is het kerkgebouw van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Assen.