Steekpartij in gevangenis Zaanstad

In het Justitieel Complex Zaanstad is zaterdagmorgen een gedetineerde gewond geraakt door een steekpartij. Het slachtoffer raakte lichtgewond en kon ter plaatse worden behandeld, aldus een woordvoerster van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De dader is meegenomen voor verhoor.

De steekpartij volgde op een ruzie tussen twee gedetineerden. De een stak de ander daarbij met een aardappelschilmesje. Volgens de woordvoerster is het mes niet naar binnengesmokkeld en „was er niets wat er niet had mogen zijn”. In de gevangenis kunnen de bewoners zelf koken.

De aanleiding voor de ruzie is niet bekend.