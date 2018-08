Steekpartij Amsterdam CS mogelijk terreurdaad

De steekpartij op het Centraal Station van Amsterdam waardoor vrijdagmiddag twee mensen zwaargewond raakten, had mogelijk een terroristisch motief. De verdachte is een negentienjarige Afghaanse man met een Duitse verblijfsvergunning.

Dat heeft de gemeente Amsterdam, mede namens politie en justitie, bekendgemaakt.

Na de steekpartij werd het station ontruimd en was het treinverkeer van- en naar Amsterdam CS urenlang ontregeld.

De verdachte is na zijn daad neergeschoten door de politie en aangehouden. Verdachte en slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De twee slachtoffers verkeren volgens de gemeente buiten levensgevaar. De verdachte raakte gewond aan zijn onderlichaam. De Afghaan verblijft onder politiebewaking in het ziekenhuis en wordt over zijn motief verhoord door de politie.

„Met de Duitse autoriteiten is intensief contact over de achtergronden van deze verdachte”, zegt de gemeente in een verklaring. „Uit het eerste onderzoek van de politie blijkt niet dat de slachtoffers bewust of met een duidelijke aanleiding zijn uitgekozen.”

Burgemeester Femke Halsema was vrijdagavond niet bereikbaar voor aanvullend commentaar. Eerder op de dag bracht ze een bezoek aan het station en sprak ze met personeel van de NS, ondernemers en winkelpersoneel.

Een woordvoerder van de politie wilde niet zeggen of er in Amsterdam sprake is van opschaling van veiligheidsmaatregelen wegens de gebeurtenis. „Daarover doen wij nooit uitspraken.”