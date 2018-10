Steef Post: Halloween meer dan hype

Met Halloween keert het heidendom terug in Nederland. Daarvan is dr. Steef Post, mediator uit reformatorische kring, overtuigd. „Dit festijn is meer dan een hype. Halloween heeft te maken met de macht der duisternis. In Spreuken 9 roept God op om de levensweg met Hem te gaan. Maar we lezen ook van de slechte vrouw die zegt: „De gestolen wateren zijn zoet en het verborgen brood is lieflijk. Maar hij weet niet, dat aldaar doden zijn.” Zo sleept Halloween je een wereld van duisternis en angst in.”

Het verbaast Post dat veel ouders zich inspannen om hun kinderen in de opvoeding niet voor het hoofd te stoten, maar dat die kinderen anderzijds zich „blijkbaar wel mogen bezighouden met Halloween en films en games vol horror.”

Christenen moeten niet denken dat de satan zich alleen manifesteert in bijvoorbeeld Halloween of occulte zaken, zegt Post, auteur van het boek ”Duivels dichtbij”. „Ik wil mensen wakker schudden. We staan allemaal onder invloed van de duivel. In ons denken, in ons handelen. Laten we daar alert op zijn.”

