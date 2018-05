„Steeds wakker langs nieuwe afslag Betuwelijn”

Mensen die dichtbij de Betuweroute wonen tussen Den Bosch en het westelijk deel van Gelderland, zullen drie tot zes keer per nacht vaker wakker worden als er een nieuwe afslag van de goederenspoorlijn komt bij Meteren. Een aantal huizen zal zelfs onbewoonbaar worden door de trillingen en geluiden die passerende treinen veroorzaken. Dat voorspelt TNO, dat in opdracht van vijf gemeenten onderzoek deed naar de gevolgen van de nieuwe aftakking, die het ministerie van Infrastructuur beoogt.

Het ministerie heeft een ontwerp-tracébesluit gemaakt voor een zuidwestboog tussen Boxtel in Noord-Brabant en Meteren in Gelderland. Die afslag verbindt de Betuweroute met de bestaande spoorlijn Utrecht - Den Bosch. Per dag gaan ongeveer zeventig goederentreinen en 432 reizigerstreinen de nieuwe aftakking gebruiken, zo is becijferd.

Tot nu toe blijft de geluidsbelasting door de Betuweroute onder het niveau dan bij de aanleg werd verwacht. In het ontwerp-tracébesluit maakt het ministerie gebruik van de toegestane ruimte die er nog is. TNO voorspelt dat zeker 40 procent van de omwonenden dan klachten krijgt. Dat is volgens TNO een voorzichtige schatting, want uit onderzoek is gebleken dat het aantal klachten onevenredig toeneemt als er meer treinen gaan rijden.

Om de belasting aanvaardbaar te houden zijn veel meer geluid- en trillingswerende maatregelen nodig, zegt TNO, dat de extra kosten in totaal op zo’n 100 miljoen euro schat.

Den Bosch, Geldermalsen, Zaltbommel, Maasdriel en Neerijnen vinden de zuidwestboog niet nodig, omdat er nog genoeg ruimte op bestaand spoor zou zijn. In juni praten ze met verantwoordelijk staatssecretaris Stientje van Veldhoven.