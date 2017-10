Steeds vaker vergiftiging na eten paddenstoel

Het aantal vergiftigingen na het eten van paddenstoelen is in 2017 fors gestegen. Dit jaar kreeg het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, onderdeel van het Utrechts Medisch Centrum al 182 vragen van medische hulpverleners over vergiftigingen, in 2016 waren dat er nog 137, zo bevestigt het centrum na berichtgeving in het AD.

In de meeste gevallen gaat het om jonge kinderen die een hap hebben genomen van een giftige paddenstoel. „Die lopen doorgaans goed af. Soms krijgen de kinderen geactiveerde koolstof toegediend om de gifstoffen te absorberen in het maagdarmkanaal”, zegt een woordvoerder van het centrum.

Ook asielzoekers blijken zich nog wel eens te vergissen in een paddenstoel. Daarom wordt er op azc’s via posters gewaarschuwd voor giftige paddenstoelen.

Van de 182 meldingen in 2017 gingen er veertien over mensen die echt ziek werden na het eten van paddenstoelen als maaltijd. Dodelijke slachtoffers zijn er niet gevallen, zo meldt het centrum.