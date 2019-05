Steeds meer verzoeken om wraking rechters

Vorig jaar hebben advocaten 750 keer geprobeerd rechters bij een rechtbank of gerechtshof te laten vervangen. Deze zogeheten wrakingsverzoeken werden in totaal twintig keer gehonoreerd, omgerekend is dat 2,5 procent. Ten opzichte van vorige jaren is het aantal verzoeken om wraking fors gestegen. In 2017 ging het nog om 605 verzoeken.

Dat blijkt uit cijfers die de Raad voor de Rechtspraak maandag heeft gepubliceerd. Een rechter kan worden gewraakt als de betrokkenen denken dat een bepaalde rechter of meerdere rechters niet onpartijdig zijn. Het verzoek wordt voorgelegd aan drie andere rechters die kijken of de wraking al dan niet terecht is.

De Raad weet niet precies waarom het aantal wrakingsverzoeken is gestegen. Het blijkt dat het aantal wrakingsverzoeken in 2018 vooral fors toenam bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, het hof in Den Haag en de rechtbank Gelderland.

De Raad verwacht dat het aantal wrakingsverzoeken vanaf dit jaar zal afnemen naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad. Die bepaalde eind vorig jaar dat een inhoudelijk oordeel of tussenvonnis of de motivering daarvan geen reden voor wraking mag zijn.