Steeds meer statushouders volgen een opleiding

Een groeiende groep voormalig asielzoekers volgt een opleiding. De groei zit niet bij de leerplichtigen, maar bij statushouders van 18 jaar of ouder. De meesten zitten op het mbo. Dat melden onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die ex-asielzoekers meerdere jaren hebben gevolgd nadat ze in 2015 een verblijfsvergunning kregen.

Vier op de tien van deze statushouders volgden in oktober onderwijs. Hun aantal is in drie jaar met een derde toegenomen. Het grootste deel is tussen de 5 en 18 jaar en dus leerplichtig. Maar de groei zit bij de oudere en dus niet-leerplichtige asielzoekers.

Toen de voormalig asielzoekers net een verblijfsvergunning hadden, zat het leeuwendeel dat onderwijs volgde in een brugklas of internationale schakelklas. Nu zit de meerderheid op het mbo. Zij volgden aanvankelijk vooral opleidingen van het laagste mbo-niveau, waarvoor geen diploma vereist is. Maar de laatste jaren doen ze steeds vaker mbo-opleidingen van een hoger niveau. In oktober 2016 volgde een kwart van de statushouders die op het mbo zaten een opleiding van niveau 2 of hoger. Drie jaar later deed twee derde dit.