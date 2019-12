Steeds meer protestboeren op weg

In het hele land voeren boeren en bouwers actie. In Brabant rijden protestboeren een rondje langs industriële bedrijven, zoals de Amercentrale in Geertruidenberg. RTV Noord meldt dat boeren via de A7 naar de Eemshaven gaan, ook een groep Duitse boeren zou zich daarbij hebben aangesloten.

Volgens lokale media willen vanuit Drenthe boeren langzaam over de snelweg rijden naar Den Haag. Protestboeren zijn ook op weg naar Middelburg om daar op de rechtbank een petitie aan te bieden. Volgens Omroep Zeeland willen ze dan door naar het provinciehuis. Omroep Gelderland meldt dat actievoerders op weg zijn naar het provinciehuis in Arnhem.

Vanuit Assen willen boeren en bouwers naar Den Haag. In het Overijsselse Deurningen staan zo’n tweehonderd trekkers, met nog onbekende bestemming. Omroep Gelderland meldt dat de politie tractoren gaat bekeuren die op de snelweg rijden. Er zouden een kleine vijfhonderd trekkers onderweg zijn van Twente naar Hilversum.

In Alkmaar verzamelden actievoerders zich bij het AZ-stadion. In Leeuwarden staan er veel op de Tesselschadestraat. Verkeer komt er moeilijk de stad in en uit. Politie in Brabant en Zeeland is op diverse locaties aanwezig om te zorgen voor de openbare orde en veiligheid.