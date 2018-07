Steeds meer ongevallen met e-bikes

Het aantal verkeersongevallen met de elektrische fiets is dit jaar fors toegenomen. In de eerste vijf maanden van 2017 waren nog 270 e-bikers betrokken bij ongevallen, in diezelfde periode in 2018 zijn dit er 341.

Dat is een stijging van ruim 26 procent, concludeert het AD op basis van de nieuwste cijfers van Star, een samenwerkingsverband van de politie, het Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig ICT-bureau Via.

Sinds 2014 zijn in Nederland 102 e-bikers omgekomen in het verkeer. Tot en met september 2017 ging het nog om 79 overleden e-bikers. Sindsdien zijn er nog 23 dodelijke ongelukken geweest. Vooral in de maand mei vonden er volgens het AD meer ongelukken plaats. In mei 2017 waren er 75 mensen op een e-bike betrokken bij een ongeval. In mei van dit jaar waren dat er 128.

“Automobilisten, houd e-bikers in de gaten”, zegt Ad Vonk van de ANWB in de krant. “Er zijn steeds meer e-bikers, ze zijn snel en letten niet altijd goed op.”