Steeds meer mensen houden het bij één glas alcohol

Volgens het Trimbos Instituut houden steeds meer Nederlanders zich aan het advies om maximaal één glas alcoholhoudende drank per dag te drinken. In 2019 deed 41,5 procent van de volwassen bevolking dat. In 2014 was dat nog 37,5 procent.

„Toch drinken zes op de tien Nederlanders gemiddeld nog altijd meer dan één glas alcohol per dag”, zegt het instituut dinsdag op de eigen site.

In 2019 was een op de twaalf volwassenen een overmatige drinker. Dat stempel geldt bij meer dan 14 glazen per week door vrouwen en bij meer dan 21 glazen per week door mannen.

Jongvolwassenen (18-29 jaar) drinken het vaakst zoveel (12,8 procent). Onder de 30-49-jarigen is dat aanzienlijk minder (6,2 procent). Onder de 50-plussers noemt het toe naar 8,3 procent.

Van de volwassenen drinkt 8,5 procent zwaar, dat is minstens een keer per week op één dag meer dan vier glazen door vrouwen en zes glazen door mannen.