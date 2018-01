Steeds meer kinderboeken zwerven door het land

Kinderboeken beschikbaar maken voor alle Nederlandse kinderen. Dat is de bedoeling van de zogenoemde Kinderzwerfboekstations, waar kinderen een gratis boek kunnen halen. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken opent donderdag in basisschool De Ark in Delft het 2000e Kinderzwerfboekstation. Een heuse mijlpaal, vindt initiatiefnemer het Nationaal Fonds Kinderhulp.

Het idee van het zwerfboek is simpel: kinderboeken met een zwerfsticker worden overal achtergelaten. Kinderen mogen ze gratis meenemen om te lezen. Ze moeten de boeken daarna wel weer laten zwerven. De zwerftocht kan worden gevolgd op de website kinderzwerfboek.nl.

In 2010 werd het kinderzwerfboek geïntroduceerd en vier jaar later het zwerfboekstation. Het werd een succes. In april 2016 werd de opening van het duizendste station gevierd. Nu staat nummer 2000 voor de deur. „De groei zit er goed in met vijfhonderd stations per jaar”, zegt Annemarie Schouten van het Kinderzwerfboek.

De zwerfboeken komen van allerlei bronnen. „Ja, van particulieren, kinderen, bedrijven in de buurt en van uitgeverijen”, aldus Schouten. En de boeken zijn nog steeds welkom. „We willen zoveel mogelijk boeken laten rondzwerven. Het liefst meer dan een miljoen!”

De kinderboeken zijn vooral bedoeld voor kinderen uit wijken waar mensen niet veel geld hebben om zelf boeken te kopen of lid te worden van een bibliotheek. Om te voorkomen dat deze kinderen een taalachterstand oplopen is lezen heel belangrijk.

Naar schatting 15 procent van de kinderen verlaat het basisonderwijs met een taalachterstand. Vaak zijn het kinderen die in armoede opgroeien. „Daarom is het belangrijk dat er thuis boeken zijn. Het is goed voor de prestaties op school”, zegt Schouten. Als er thuis boeken zijn, gaan kinderen gemiddeld drie jaar langer naar school dan leeftijdsgenoten uit gezinnen zonder boeken. „Boeken stimuleren tot doorleren, ongeacht sociaal milieu of cultuur.”