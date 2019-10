„Steeds meer huidkanker, nationaal plan nodig

Het aantal patiënten met huidkanker stijgt snel en zal de komende jaren blijven stijgen. Het is de meest voorkomende kankersoort in ons land: jaarlijks komen er 70.000 nieuwe patiënten bij. Om de impact van de ziekte te verminderen is een nationaal plan van aanpak nodig. Dat stelt het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Het centrum komt met een uitvoerig rapport, dat cijfers bevat sinds 2016 van ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en huisartsenpraktijken. Het groeiende aantal nieuwe patiënten drukt zwaar op de gezondheidszorg, stelt het IKNL. „Efficiënte inrichting van de zorg, waarbij dermatologen en huisartsen samenwerken, is hard nodig.”

De meeste diagnoses huidkanker zijn basaalcelcarcinoom, dat bijna nooit uitzaait: 48.000 nieuwe diagnoses per jaar. Het plaveiselcarcinoom wordt daarna het meest vastgesteld, met meer dan 12.000 nieuwe patiënten per jaar. De kans om aan deze soorten huidkanker te overlijden is klein. Het jaarlijkse aantal diagnoses van melanoom, de gevaarlijkste vorm van huidkanker, groeit sinds 2016 niet meer.

Een nationaal plan van aanpak, dat verschillende vormen van preventie en ook zorgverlening bevat, moet het aantal huidkankergevallen naar beneden krijgen. Minder blootstelling aan zon en zonnebank, en het gebruik van zonnebrandcrème, kunnen het aantal nieuwe gevallen ook verminderen.