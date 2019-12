Steeds meer havo- en vwo-scholieren naar mbo

Steeds meer jongeren uit havo en vwo kiezen voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dat blijkt uit cijfers van de MBO Raad. Verder ontdekken ook steeds meer gediplomeerde volwassenen het mbo: mensen boven de 27 jaar komen terug om zich te laten om- of bijscholen.

Volgens de MBO Raad was het keerpunt in 2016, met de start van de economische groei en daarmee de „explosieve” toenemende vraag naar vakmensen. Waarnemend voorzitter Frank van Hout van de MBO Raad is tevreden over de stijging van het aantal jongeren, maar ook over het aantal terugkerende volwassenen dat zich inschrijft voor een zogenoemde bbl-opleiding. „Deze vorm van opleiden waarbij je vier dagen werken combineert met een dag naar school is voor tekortsectoren als de zorg, defensie, techniek en de horeca duidelijk aan een opmars bezig.”

Leer-werkbanen zijn ook een „belangrijke katalysator om kwetsbare groepen die nu nog langs de kant staan in staat te stellen om weer actief mee te doen op de arbeidsmarkt en in de samenleving”. De nieuwste instroomcijfers laten zien dat jongeren en volwassenen vaker kiezen voor de zorg en zogenoemde ‘cross overs’. Dat zijn opleidingen die bestaan uit combinaties van bijvoorbeeld ICT en zorg.