Steeds meer demonstraties tegen racisme en politiegeweld

Het aantal demonstraties in Nederland naar aanleiding van het politiegeweld in de Verenigde Staten breidt zich snel uit. Voor vrijdag en zaterdag zijn al bijeenkomsten aangekondigd in Utrecht, Nijmegen, Enschede, Eindhoven en Tilburg. In Leeuwarden willen actievoerders volgende week zaterdag bijeen komen. Demonstreren is een grondrecht, maar burgemeesters beraden zich wel op voorwaarden waaronder de betogingen door kunnen gaan nu er ook strenge coronamaatregelen gelden.

De betogingen hebben allemaal hetzelfde "vreedzame doel" als eerdere bijeenkomsten van BlackLivesMatter in onder meer Amsterdam, Groningen en Maastricht. Ze worden wel door verschillende groepen georganiseerd. Zo hebben in Enschede particulieren het initiatief genomen voor een demonstratie, omdat ze willen laten zien dat "Nederland meer is dan de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Misschien is er per saldo in een provincie als Overijssel nog wel meer discriminatie dan in de Randstad. Het gaat niet alleen om openlijke discriminatie, maar ook om heel subtiele vormen."

In Leeuwarden en Eindhoven roeren tegenstanders van Zwarte Piet zich. In Tilburg en Nijmegen hebben bestaande actiegroepen tegen racisme het voortouw genomen. Voor de demonstratie vrijdag in het Goffertpark in Nijmegen heeft burgemeester Hubert Bruls toestemming gegeven, onder voorwaarde dat er niet meer dan 750 deelnemers komen opdagen. Die kunnen met 1,5 meter afstand van elkaar op de Goffertwei staan volgens de gemeente. De organisatie is verantwoordelijk voor het naleven van alle coronaregels en een ordelijk verloop van de bijeenkomst.

Jurist: Betoging Amsterdam afbreken was olie op het vuur geweest