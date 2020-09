Er worden steeds meer crystal meth-labs opgerold. In het eerste half jaar van 2020 waren dat er al zestien. In juli en augustus zijn nóg twee labs ontmanteld. Vorig jaar waren het er in totaal negen. Dat meldt de politie in het AD.

Dat er vermoedelijk wordt samengewerkt met Mexicaanse kartels blijkt uit een tip die de politie kreeg van Mexicaanse opsporingsdiensten. Die meldden dat twee kopstukken van het Sinaloa-kartel vorig jaar zomer met een toeristenvisum een bezoek hebben gebracht aan Nederland. De politie wil verder niks kwijt over met wie zij contact hadden, maar legt wel een link met crystal meth.

Een landelijk team van honderd rechercheurs zit erbovenop. „Als je dit laat lopen, kan Nederland zomaar één van de grootste meth-producerende landen ter wereld worden”, verklaart Andy Kraag, hoofd van de landelijke recherche. „Er zou dan een concurrentiestrijd kunnen ontstaan met Mexico, waar de kartels als uiterst gewelddadig bekend staan. Het heeft bij ons topprioriteit om dat soort geweld, intimidatie en liquidaties te voorkomen.”

Volgens de politie worden de labs door het hele land gevonden. „Dit is geen Brabants probleem. We hebben tot nu toe labs gevonden in negen provincies.” Verschillende zijn mede dankzij het hacken van de EncroChat opgerold. „Het is een gamechanger geweest”, zegt Kraag.