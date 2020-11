Steeds meer burgemeesters doen carbid in de ban

Steeds meer burgemeesters willen het afsteken van carbid tijdens oud en nieuw verbieden. Net als de burgemeesters Jan van Zanen van Den Haag en Wouter Kolff van Dordrecht heeft ook Henri Lenferink van Leiden dit lokaal verboden. Ook Pieter Broertjes heeft het carbidschieten voor de stad Hilversum in de ban gedaan. „Wij kijken nog of dit ook voor de regio gaat gelden.”

Maandagavond praten de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s verder over dit onderwerp. Ook vuurwerk en de handhaving met de jaarwisseling staan op de agenda van het Veiligheidsberaad. Het is de 28e ‘coronavergadering’ van de 25 burgemeesters en minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) sinds het uitbreken van het virus.

Ook burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer wil carbid als alternatief voor vuurwerk verbieden, omdat het vaak om evenementen gaat waarop veel mensen afkomen. Burgemeester Emile Roemer van Alkmaar en vertegenwoordiger van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord wil of strenge regels instellen of carbid verbieden. „Op een aantal plekken in onze regio is carbid een traditie, maar dit jaar is er ongelooflijk veel carbid ingekocht”, aldus Roemer.