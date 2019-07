Steeds meer aankopen bij Europese webshops

Nederlanders kopen steeds meer spullen bij webshops uit andere Europese landen. In januari, februari en maart gaven ze daar ongeveer 390 miljoen euro uit. Dat is 15 procent meer dan in dezelfde maanden in 2018. Nederlandse webshops verkochten in het eerste kwartaal bijna 17 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn de aankopen bij Europese webwinkels in de afgelopen vijf jaar met meer dan 150 procent gestegen.

Wat Nederlanders bij Europese webshops kopen, valt overigens in het niet bij de totale aankopen. „In 2018 ging het om nog geen 2 procent van de totale Nederlandse detailhandelsomzet”, aldus het CBS.