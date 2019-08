Steeds drukker bij Stichting AAP

Stinkdieren, boomeekhoorns, witoorpenseelapen en degoes. Stichting AAP vangt ze steeds vaker op. Sinds 2010 is het aantal aanvragen bij de opvang verdrievoudigd terwijl er ook meer diersoorten worden opgevangen, meldt de stichting maandag.

Vooral op het internet is er een groot aanbod. Tijdens drie maanden durende naspeuringen eerder dit jaar vond AAP 53 verschillende zoogdiersoorten die via onder meer Marktplaats en Facebook te koop werden aangeboden. Het ging daarbij bijvoorbeeld om de steppenzebra, bruinkopslingeraap, dromedaris en veel alpaca’s. Hoeveel van die dieren daadwerkelijk zijn verkocht, heeft AAP niet bijgehouden want de stichting wilde alleen weten hoe gevarieerd het aanbod was.

De stichting dringt er bij minister Carola Schouten (Landbouw) op aan een lijst op te stellen met huisdieren die makkelijk verzorgd kunnen worden en veilig bij mensen kunnen leven.