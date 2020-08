Stedin: storing deel Den Haag duurt zeker nog tot einde middag

Netbeheerder Stedin verwacht dat tot zeker het einde van maandagmiddag delen van Den Haag last hebben van de stroomstoring die maandagochtend ontstond. „Bij het opstarten van het verdeelstation blijkt de schade toch groter dan gedacht. Vanwege veiligheid moeten eerst nog herstelwerkzaamheden plaatsvinden. Verwachting is dat de storing nog zeker de rest van de middag duurt,” schrijft de netbeheerder op Twitter.

Halverwege de middag, toen de herstelwerkzaamheden begonnen, zei Stedin nog dat het einde van de storing in zicht leek. Door de storing werden aanvankelijk 37.000 adressen in Den Haag getroffen. Sinds 12.30 uur hebben ruim 4700 adressen in het centrum weer stroom.

Volgens Stedin lag de oorzaak in een brand in het hoofdverdeelstation bij de energiecentrale op het De Constant Rebecqueplein.