Stedin: einde storing Den Haag lijkt in zicht

Netbeheerder Stedin begint met het herstellen van de stroomvoorziening in Den Haag. „Het is nog niet bekend wanneer de storing precies verholpen is, maar het einde lijkt in zicht”, twittert Stedin.

Door de storing werden aanvankelijk 37.000 adressen in Den Haag getroffen. Sinds 12.30 uur hebben ruim 4700 adressen in het centrum weer stroom.

Volgens Stedin is de oorzaak een probleem in het hoofdverdeelstation bij de energiecentrale op het De Constant Rebecqueplein. Daar heeft brand gewoed. De brandweer heeft het pand geventileerd. Monteurs van Stedin onderzoeken nu in het station hoe de stroomvoorziening hersteld kan worden.