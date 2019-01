„Stedentrip met trein goedkoper dan vliegen”

Met de trein naar een vakantiebestemming in Europa is vaak voordeliger dan met het vliegtuig. Dat blijkt uit een steekproef van de Consumentenbond. Wel is de reistijd met de trein meestal langer.

De bond bekeek de prijzen van vijf stedentrips binnen Europa in het hoogseizoen (herfstvakantie) en het laagseizoen. Het ging om retourtjes voor twee personen naar Berlijn, Londen en Parijs en voor twee volwassenen en twee kinderen naar Praag en Kopenhagen.

Van de tien reizen uit de steekproef zijn er acht goedkoper met de trein dan met het vliegtuig. Vooral naar Praag bleek de trein een voordelige keuze, omdat kinderen onder 17 jaar gratis reizen. Ook Kopenhagen is per trein een stuk goedkoper. Londen is doorgaans juist goedkoper met het vliegtuig.

Wie de trein neemt voor een stedentrip, doet dat vaak omdat het beter is voor het milieu. Vliegtuigen stoten veel meer CO2 uit.