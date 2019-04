Steden weer opgeruimd na vrijmarkt en feesten

Gemeentelijke reinigingsdiensten hebben afgelopen avond en nacht weer de handen vol gehad aan Koningsdag-afval. Na afloop van de festiviteiten trokken her en der medewerkers de centra van de steden in om op te ruimen. Een groot deel van het afval bestond zoals altijd uit spullen die op de vrijmarkten onverkocht bleven.

Mogelijk door de slechte weersvoorspellingen togen minder mensen met hun ‘oude rommel’ naar de straat. Zo lag er in Almere veel minder vuil dan andere jaren, ongeveer 25 ton terwijl dat vroeger weleens 80 tot 90 was, meldt Omroep Flevoland. Volgens de gemeente zouden ook steeds meer mensen hun spullen via internet verkopen.

Leeuwarden denkt zo ongeveer weer 15.000 kilo te hebben opgehaald. Op Omrop Fryslân zegt de reinigingsdienst dat vrijmarktverkopers de laatste jaren wel steeds meer hun afval in de extra geplaatste containers gooien.

Op Twitter prijst de gemeente Amsterdam de „helden” die de stad weer zo goed als schoongemaakt hebben. Volgens een tweet van wethouder Laurens Ivens waren er in de stad ruim 1500 extra vuilnisbakken geplaatst, maar bleef er alsnog veel troep achter. Er zijn 440 reinigers, inclusief hoveniers en stratenmakers, ingezet om de rommel op te ruimen.