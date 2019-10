Steden: meer geld en huizen voor daklozen

De vier grote steden (G4) willen dat het kabinet meer doet om de stijgende dakloosheid tegen te gaan. In een brandbrief aan premier Mark Rutte luiden de verantwoordelijke wethouders van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht de noodklok en vragen ze om een aantal maatregelen.

Zo moeten er meer woonplekken komen om daklozen een nieuwe start te geven en moeten daklozen eerlijk worden ‘verdeeld’ over alle gemeenten. Ook moet er meer geld vanuit Den Haag komen voor opvang van kwetsbare daklozen. Ten slotte moeten regels en wetten die oplossingen tegenwerken, overboord worden gezet.

‘Nu maatregelen anders nog veel meer daklozen’

Volgens het CBS is het aantal daklozen de afgelopen tien jaar verdubbeld tot 40.000. Alleen al de laatste twee jaar kwamen er 10.000 bij. „Zonder een landelijke aanpak zal het aantal daklozen in de grote steden, en daarbuiten, de komende jaren blijven stijgen”, zo verwachten de vier steden. Voor hen is de grens aan de opvangcapaciteit bereikt, zo schrijven ze.