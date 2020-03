Steden eisen Europese regels tegen illegale vakantieverhuur

22 grote Europese steden vragen de Europese Commissie om hulp om illegale vakantieverhuur aan te pakken. In een gezamenlijke brief vragen ze om regels op te nemen in de nieuwe wetgeving over de digitale markt, zodat verhuurplatforms als Airbnb worden gedwongen gegevens te delen met de steden.

„De huidige Europese regelgeving maakt ons vrijwel machteloos”, schrijven de steden. Regulering kan zorgen voor een evenwichtige groei in toerisme, die niet ten koste gaat van de huizenmarkt en de kwaliteit van leven in de steden, betogen de steden.

Onder de ondertekenaars zijn naast Amsterdam en Utrecht ook Berlijn, Londen, Parijs, Barcelona, Praag, Milaan en Warschau.