Stedelingen willen af van vervuilende auto’s

Veel inwoners van grote steden willen dat hun gemeente meer doet tegen luchtvervuiling en de uitstoot van CO2. Dit blijkt uit onderzoek dat I&O Research heeft uitgevoerd in opdracht van Milieudefensie.

Van de ondervraagden is 72 procent voor het weren van vervuilende auto’s uit de binnenstad. Ook zegt twee derde dat de auto mag wijken voor fietsers en groen. Slechts 10 procent wil dat de auto meer ruimte krijgt.

„In de stad is de auto echt op zijn retour”, zegt Anne Knol van Milieudefensie. „Steeds meer mensen realiseren zich hoe vervuilend auto’s zijn en dat we met de ruimte in de stad veel leukere dingen kunnen doen.”

I&O Research vroeg 3244 inwoners van de twintig grootste gemeenten naar hun ideeën over mobiliteit en ruimtegebruik. De groep is representatief voor de stadsbewoner.

Veel winkeliers zijn juist bang dat de binnenstad onbereikbaar wordt. Anti-autobeleid maakt dat consumenten zich minder welkom voelen, aldus Detailhandel Nederland. „Zeker als er geen goede ov-verbinding is of als die consument grote aankopen wil doen”, zegt voorzitter Guido van Woerkom. Dat politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s aansturen op een autoluwe binnenstad vindt hij een slechte zaak. Parkeerplaatsen en parkeergarages opdoeken is „desastreus als je dat niet goed begeleidt”.