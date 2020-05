Stedelijk zet kunst op mondkapjes

Het Stedelijk Museum in Amsterdam maakt van de nood een deugd en zet kunst op mondkapjes die na de heropening op 1 juni in de museumwinkel te koop zullen zijn. Er komt werk op van de Mexicaanse kunstenaar Carlos Amorales, die op dit moment een tentoonstelling in het Stedelijk heeft.

Het is een grote zwarte vlinder, een verwijzing naar zijn werk Black Cloud, dat ook op de expo te zien is. De opbrengst van de mondkapjes is voor een goed doel.

Amorales laat al een tijd een naaiatelier in Mexico-Stad mondkapjes maken voor de kwetsbaren daar op straat, zoals schoenlappers en tijdschriftverkopers. Nu heeft het Stedelijk hetzelfde naaiatelier mondkapjes laten maken voor verkoop in het museum, waar zo ‘n beschermingsmiddel overigens niet verplicht is. De opbrengsten van die mondkapjes gaan naar Amorales’ uitdeelactie in Mexico-Stad.

Het werk Black Cloud bestaat uit meer dan 15.000 zwarte vlinders in verschillende museumzalen.