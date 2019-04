Stedelijk ontdekt verhaal over Arbeidersvrouw

Het Stedelijk Museum in Amsterdam is meer te weten gekomen over de vrouw die staat afgebeeld op het schilderij Arbeidersvrouw van Charley Toorop (1891-1955). Tot nu toe was bij het museum niet veel bekend over haar identiteit, behalve dat het ging om ‘een arbeidersvrouw’ die Toorop in brieven ‘moeder Punt’ noemde. Door informatie van familieleden, die contact hebben gezocht met het Stedelijk, is nu duidelijk wie er op het doek staat. Het gaat om Johanna ‘Jansje’ Punt (1899-1983), die huishoudster was bij Charley Toorop.

Volgens het museum is het schilderij uit 1942-1943 een van de publiekslievelingen in de permanente opstelling Stedelijk Base. De nieuwe informatie kwam naar boven toen een journalist van het Noord-Hollands Dagblad de afgebeelde vrouw abusievelijk hield voor een ander persoon. Daarop reageerden familieleden die hun grootmoeder herkenden op het werk.

Johanna Punt stond bekend om haar kookkunsten, waarmee ze niet alleen Toorop maar ook andere kunstenaars verblijdde die over de vloer kwamen. Onder hen was ook Gerrit Rietveld. De kunstenares schilderde haar met het gebombardeerde Rotterdam op de achtergrond, omdat ze hierover zeer ontdaan was. Toorop deed hiervoor inspiratie op van foto’s van haar schoondochter, fotografe Eva Besnyö.

De familie wist van het bestaan van het schilderij aan de hand van een foto, die Toorop haar huishoudster had gegeven. Volgens kleindochter Anja Offringa-Punt was niet bekend dat het zo’n groot doek was. „We waren stomverbaasd toen we het zagen. Dat dit werk met onze oma erop een van de iconen is in het Stedelijk maakt ons echt heel trots.”

De kleindochter kan ook de zorgelijke blik van haar oma thuisbrengen. „Zij maakte zich grote zorgen om haar drie zoons, die verplicht te werk waren gesteld in nazi-Duitsland. Charley Toorop heeft dit verdriet perfect weten te vangen in het schilderij.”