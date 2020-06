Stedelijk Museum wil daden stellen tegen racisme

Het Stedelijk Museum in Amsterdam betuigt solidariteit met de strijd tegen racisme, die op dit moment internationaal weer demonstranten op de been brengt. Directeur Rein Wolfs heeft duidelijke plannen om de daad bij het woord te voegen: zo snel mogelijk meer aankopen en tentoonstellingen van werk van gekleurde en niet-westerse kunstenaars.

Hij wilde al meer aankoopbudget reserveren voor werk van deze kunstenaars, van 2021 tot en met 2024 zelfs minstens 50 procent van het totaal.

„Ook gaan we het tentoonstellingsprogramma voor de komende jaren sterker richten op het presenteren van kunstenaars van kleur of kunstenaars met een niet-westerse achtergrond, met als leidraad een solotentoonstelling per jaar of een tentoonstelling die vraagstellingen rondom dekolonisatie en globalisering thematiseert.”

Alle bezoekers moeten zich in het museum kunnen gaan herkennen. „Wie de collectie van het Stedelijk bekijkt, ziet dat het museum een flinke inhaalslag te maken heeft als het gaat om werk van kunstenaars van kleur en niet-westerse kunstenaars. Deze groepen zijn historisch stelselmatig uitgesloten, genegeerd en over het hoofd gezien. Het museum is daarmee niet de afspiegeling van de samenleving die het zou moeten zijn”, zegt het zelf.

Het Stedelijk heeft om te beginnen de Amsterdamse kunstenaar Farida Sedoc gevraagd een affiche te ontwerpen naar aanleiding van de Black Lives Matter-protesten. Het wil ook in gesprek met de gemeente Amsterdam om „een duidelijk verschil te kunnen gaan maken”.

Het museum wil ook een omslag maken in het personeelsbestand.