Stedelijk Museum schrapt expositie Sottsass

Het Stedelijk Museum Amsterdam heeft de voor dit voorjaar geplande tentoonstelling van het werk van Ettore Sottsass (1917-2007) afgelast. Het museum heeft daartoe besloten omdat de erven en galeriehouder van de Italiaanse ontwerper hun medewerking aan de expositie hebben opgezegd.

Over de opzet van de tentoonstelling was een verschil van mening ontstaan. „Als museum kunnen en willen we ons niet laten voorschrijven hoe we een tentoonstelling moeten invullen”, aldus interim-directeur Jan Willem Sieburgh van het Stedelijk. „De erven boden te weinig ruimte voor eigen interpretaties in de presentatie.”

Ettore Sottsass was onder meer actief als schilder, architect, fotograaf, publicist en ontwerper. Het Stedelijk bezit tachtig werken van de Italiaan.