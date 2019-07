Stedelijk Museum eert ontwerper Wim Crouwel

Met de tentoonstelling Wim Crouwel: Mr. Gridnik eert het Stedelijk Museum in Amsterdam een van de bekendste grafisch ontwerpers in ons land. De expositie vertelt over het werk van Wim Crouwel (1928), die jarenlang de grafische uitingen voor het Stedelijk maakte. Ook is hij bekend van zijn werk voor het Van Abbemuseum in Eindhoven, zijn letterontwerpen waaronder het New Alphabet uit 1967 en zijn bedrijfslogo’s.

De in Groningen geboren ontwerper was in 1963 medeoprichter van het eerste multidisciplinaire ontwerpbureau Total Design. Hij maakte vanaf dat jaar tot en met 1985 alle grafische ontwerpen van het Amsterdamse museum. Een bekend lettertype van zijn hand is het geometrische Gridnik.

Crouwel werkte verder ook als lector, hoogleraar, organisator en woordvoerder van zijn beroepsgroep. Van 1985 tot en met 1993 was hij directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam.

De tentoonstelling, die op 28 september opent, laat ook werk zien van andere betekenisvolle grafisch vormgevers van het Stedelijk zoals Willem Sandberg, Anthon Beeke, Experimental Jetset en Mevis & van Deursen.