Stedelijk mag Kandinsky houden

Het kunstwerk Bild mit Häusern (1909) van Wassily Kandinsky mag in de collectie van het Stedelijk Museum in Amsterdam blijven. Dat is het oordeel van de zogenoemde Restitutiecommissie, die zich bezighoudt met de rechten op kunst die door de Tweede Wereldoorlog op drift is geraakt.

Het Stedelijk kocht het schilderij op 9 oktober 1940 vrijwel zeker te goeder trouw op de veiling van Frederik Muller & Co. in Amsterdam. De commissie is tot de conclusie gekomen dat de verkoop van het werk niet echt los kan worden gezien van het optreden van het naziregime, maar toch ook het gevolg was van de verslechterde financiële omstandigheden waarin de oorspronkelijke eigenaren al voor de Duitse inval verkeerden. Verder is niet gebleken dat de eigenares na de oorlog heeft geprobeerd het werk terug te krijgen, terwijl ze had kunnen weten dat het werk zich in het Stedelijk bevond.

Het Stedelijk telt vijftien andere werken waarover vragen zijn over de manier waarop ze in de periode 1933-1945 van eigenaar zijn gewisseld. Het museum zegt er alles aan te doen om met de mogelijk belanghebbenden een gesprek aan te gaan.