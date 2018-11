Stedelijk kijkt vooruit na turbulent jaar

Het Stedelijk Museum in Amsterdam verwacht volgend jaar weer een nieuwe artistiek directeur aan te kunnen stellen. Nadat ruim een jaar geleden Beatrix Ruf opstapte, beleefde het museum een turbulent jaar. Interim-directeur Jan Willem Sieburgh zei tijdens een perspresentatie dat er vermoedelijk eind dit jaar een voltallige nieuwe raad van toezicht zit, waarop de procedure voor het werven van een nieuwe directeur kan beginnen.

Onlangs is Truze Lodder aangesteld als tijdelijk voorzitter van de raad van toezicht. Volgens Sieburgh heeft zij even de tijd nodig om orde op zaken te stellen. „We hopen dat we de komende periode grote stappen voorwaarts kunnen zetten”, zei hij.

Ruf vertrok na beschuldigingen van onder meer belangenverstrengeling. Uit een onafhankelijk onderzoek bleek later dat zij niet te kwader trouw heeft gehandeld, maar dat er wel allerlei tekortkomingen waren in de gang van zaken. Daarop stapte ook een deel van de raad van toezicht op.

De interim-directeur reageerde ook op berichten in de media, waarin het museum het de afgelopen tijd flink te verduren kreeg. „Ik las dat we in een diepe crisis verkeren, over weggelopen sponsors en dat we internationaal niks meer voorstellen. Ik herken me in geen van deze grote woorden.” Hij herhaalde wel zoals eerder gezegd dat een aantal fondsen voorgenomen donaties nog niet heeft gedaan, vermoedelijk omdat ze wachten tot de rust is weergekeerd.

Sieburgh complimenteerde de medewerkers van het Stedelijk over hoe ze zich in de afgelopen periode staande hebben gehouden. „Ze hebben keihard gewerkt, dat getuigt van een ongelofelijke veerkracht.”