Stedelijk en Ruf laten verleden rusten

Het Stedelijk Museum in Amsterdam en zijn voormalige directeur Beatrix Ruf hebben samen besloten „het verleden achter zich te laten”. Ruf werd in het recente verleden beticht van belangenverstrengeling en van stiekem bijklussen. Met die verhalen veegden onderzoekers later de vloer aan, al vonden ze wel dat het Stedelijk voortaan transparanter moet zijn en het toezicht beter.

Ruf zal niet terugkeren als adviseur of directeur, maar zij kan wel worden betrokken bij een bepaalde tentoonstelling of andere museale projecten onder de verantwoordelijkheid van een nieuwe artistiek directeur.

„Het museum zal haar in de toekomst met alle egards behandelen, zoals een oud-directeur van het Stedelijk toekomt”, aldus Truze Lodder, voorzitter van de raad van toezicht, over Ruf. Die is tevreden met wat ze ziet als eerherstel: ze is „desgevraagd natuurlijk gaarne bereid als oud-directeur zo nu en dan een bescheiden bijdrage te leveren”.