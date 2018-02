Stedelijk Den Bosch wordt Design Museum

Het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch gaat de toekomst tegemoet als Design Museum Den Bosch. Het museum richt zich al alleen op design en toegepaste kunst sinds het aantreden van directeur Timo de Rijk eind 2016.

„De nieuwe naamgeving is de volgende stap in de koers die is uitgezet. De verandering geeft meer duidelijkheid aan het publiek”, aldus het museum. De nieuwe naam wordt 1 juni ingevoerd.

Op 17 maart presenteert het museum de volgende grote tentoonstelling die past in genoemde koers: Califonia: Designing Freedom, een overzicht van vijftig jaar Californisch design en de invloed ervan op het dagelijks leven.