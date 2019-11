Station Schiphol op de schop voor 237 miljoen

Schiphol steekt de komende jaren miljoenen euro’s in vernieuwing van het trein- en busstation. Volgens de luchthaven gaat het om een bedrag van 237,5 miljoen euro. Een deel van dat bedrag komt van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De aanpassingen moeten tegen 2025 zijn gerealiseerd.

Het geld wordt onder meer gebruikt voor het realiseren van extra toegangen tot de perrons. Ook komt er een nieuw busstation en worden looproutes aangepakt. Ook krijgt het station toegangspoortjes.

Verder beloven de betrokken partijen inzet om de drukte op het station te spreiden en een verbeterde dienstregeling. Zo komt er acht keer per uur een sprinter te rijden tussen Amsterdam Centraal en Schiphol.

Het Rijk draagt 78,8 miljoen euro bij aan de plannen. Schiphol is goed voor 69,4 miljoen euro en de Vervoerregio Amsterdam 69,2 miljoen. Ook legt de NS 20 miljoen euro in. De aanpassingen zijn volgens de partijen goed genoeg voor de middellange termijn. Voor de langere termijn is meer nodig, ook om ruimte te creëren voor internationale treinen.

Schiphol-baas Dick Benschop noemt het doortrekken van de Noord-Zuid-metrolijn een volgende stap in het verbeteren van de bereikbaarheid. Daar wordt door de Metropoolregio Amsterdam nu onderzoek naar gedaan.