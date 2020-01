De politie heeft treinstation Leeuwarden weer vrijgegeven. Het station was urenlang dicht nadat in een lege trein donderdagochtend een jerrycan met een onbekende vloeistof was gevonden.

Onderzoek door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) wees uit dat de inhoud van de jerrycan niet explosief was. De politie heeft een 68-jarige man uit Stavoren aangehouden. Onduidelijk is nog waar hij van wordt verdacht.

Het treinverkeer van en naar Leeuwarden lag stil tussen ongeveer 11.00 en 15.30 uur.