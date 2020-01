Het station Leeuwarden wordt ontruimd omdat in een lege trein een verdacht voorwerp is aangetroffen. De politie meldt dat de maatregel uit veiligheidsoverwegingen is genomen.

Een woordvoerder van vervoerbedrijf Arriva laat weten dat het treinverkeer van en naar Leeuwarden is stilgelegd. „Dat is gebeurd op last van de hulpdiensten”, aldus de woordvoerder.