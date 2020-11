Het station van Goes is ontruimd na een melding van een verdachte tas op het station. Specialisten van de politie zijn onderweg om de tas te onderzoeken. De omgeving van het station is afgezet.

Er rijden geen treinen van en naar station Goes, meldt de NS. Op de site meldt de vervoerder dat dit tot ongeveer 11.00 uur duurt. De politie kan daarover nog geen inschatting geven.