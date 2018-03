Station Eindhoven heropend na verbouwing

Het Centraal Station in Eindhoven wordt donderdag officieel heropend na een verbouwing die bijna vijf jaar heeft geduurd. Het monumentale station is vernieuwd omdat het te klein was geworden voor het groeiende aantal reizigers. Bovendien heeft het station roltrappen gekregen naar de perrons.

Naast de oude reizigerstunnel van 8 meter breed is een volledig nieuwe en bredere passage onder het station gebouwd. De nieuwe tunnel is 34 meter breed en is de belangrijkste route voor reizigers.

Station Eindhoven is opgeleverd in 1956. Dagelijks telt het station zo’n 75.000 reizigers en dat groeit de komende jaren naar 85.000 per dag. Het is daarmee het drukste station in het zuiden van Nederland.

De monumentale status van het gebouw is versterkt door authentieke elementen in ere te herstellen zoals de vloermozaïeken in de oude tunnel. De verbouwing heeft 70 miljoen euro gekost.