Het Centraal Station van Breda is dinsdagavond ruim twee uur ontruimd vanwege een, zo bleek later valse, bommelding. Het treinverkeer van en naar Breda en in de omgeving van het station werd stilgelegd; er werden bussen ingezet.

De politie meldde rond 19.00 uur dat de melding was gedaan. Even na 21.00 uur werd het station vrijgegeven.