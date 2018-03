Statiegeld op blik en flesje kost en bespaart

Statiegeld op blikjes en kleine plastic flessen verhoogt de kosten voor de inzamelende supermarkten maar vermindert gemeentelijke uitgaven voor het opruimen van zwerfafval. Dat zegt Geert Bergsma van onderzoeksbureau CE Delft. Hij deed samen met anderen onderzoek naar de kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes.

Maandag maakte het samenwerkingsverband dat pleit voor inzameling van petflesjes en blikjes opnieuw een forse groei bekend. Bijna tweehonderd Nederlandse gemeenten hebben zich inmiddels aangesloten bij deze Statiegeldalliantie, een initiatief van Recycling Network Benelux. In totaal telt de alliantie nu meer dan vierhonderd lokale overheden, bedrijven en organisaties uit Nederland en België.

CE Delft kwam tot de conclusie dat met een uitgebreid statiegeldsysteem jaarlijks 2,7 tot 2,9 miljard verpakkingen extra onder statiegeld gaan vallen. Het gaat om 1,8 miljard blikjes, 900 miljoen kleine kunststof flessen. Op dit moment worden jaarlijks ongeveer 1 miljard verpakkingen individueel ingeleverd via de statiegeldmachines bij supermarkten. Om de blikjes en flesjes in te zamelen zullen supermarkten investeringen moeten doen in onder meer de aanschaf van statiegeldmachines. Ook krijgen ze te maken met extra personeelskosten.

Supermarkten lopen niet warm voor de extra inzameling. „In de klankbordgroep voor het onderzoek lieten ze al blijken liever geen geld uit te geven voor extra inzamelmachines”, aldus de onderzoeker.

Voor sommige winkels kan ook het ruimtebeslag een drempel zijn. „Dat verschilt per locatie. In de Amsterdamse binnenstad, waar de vierkante meter prijs hoog is, zal de animo niet groot zijn. In buitenwijken zullen meer machines wellicht tot minder problemen leiden.”

Of de kosten uiteindelijk de grootste hobbel zullen zijn voor de invoering van een uitgebreid statiegeldsysteem vindt Bergsma moeilijk te voorspellen. In het buitenland zijn er voorbeelden waarbij de drankenfabrikanten moeten meebetalen aan het systeem.

Brancheorganisatie het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) liet maandag weten in overleg te zijn met fabrikanten en het ministerie over de beste manier om zwerfafval tegen te gaan. „De mogelijkheid van statiegeld zal daarbij ook worden bekeken”, aldus het CBL.