„Statenleden Limburg verzuimen het meest”

Van alle Statenleden in Nederland verzuimden de leden van Provinciale Staten in Limburg de afgelopen periode het meest bij vergaderingen: 7,6 procent. Dat hebben de NOS en de regionale omroepen onderzocht op basis van de presentielijsten van de afgelopen bestuursperiode.

Ook vier jaar geleden waren de Limburgse leden het meest afwezig, aldus het onderzoek. Bij de Provinciale Staten van Gelderland en Noord-Brabant ligt het verzuim met 3,5 procent juist het laagst.

Volgens het onderzoek is het verzuim landelijk wel gedaald ten opzichte van de vorige periode. Dat was gemiddeld 5,4 procent en is nu 4,9 procent. Destijds waren er verschillende ‘spookleden’, mensen die wel een zetel hadden, maar simpelweg niet kwamen opdagen. Doordat de spookleden verdwenen zijn is het verzuim in Noord-Holland - dat daar het meeste last van had - gezakt van 8,9 naar 4,2 procent, lager dan het gemiddelde. Landelijk waren vijf Statenleden tien keer of meer verhinderd, allen door langdurige ziekten.