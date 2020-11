Statenleden in Overijssel en Flevoland breken met FVD

Vier van de vijf leden van Forum voor Democratie (FVD) in Provinciale Staten van Overijssel stappen uit de partij en gaan samen als een nieuwe fractie verder. Ook in Flevoland verlaat een deel van de fractie de partij.

„Wij verlaten circus FVD”, laten de Overijsselse leden in een bericht op Twitter weten. Het bericht van de leden is vastgeplakt aan een verklaring die het landelijke FVD-bestuur aan het einde van donderdagmiddag uitstuurde. Daarin wordt een algemene ledenvergadering op 30 november aangekondigd met het royement van partijleider Thierry Baudet als agendapunt.

„Na alles wat er is gebeurd, had het bestuur Thierry Baudet al lang moeten royeren. Dat is een aangelegenheid voor het bestuur. Zo is dat eerder ook bij andere leden gegaan. Nu wordt het als agendapunt in een ledenvergadering opgenomen, waar Baudet zijn royement zal gaan aanvechten”, zegt fractievoorzitter Johan Almekinders in de Stentor.

In Flevoland verlaten vijf van de zes leden Forum voor Democratie en gaan samen als een nieuwe fractie verder. Dat heeft fractievoorzitter Gert-Jan Ransijn donderdagavond gezegd tegen Omroep Flevoland. De vijf hebben er geen vertrouwen in dat het bestuur van FVD de crisis rond Thierry Baudet oplost.

„Er is nu zoveel chaos binnen Forum landelijk, daar hebben wij niet voor gekozen. Wij zijn niet met landelijke politiek bezig, wij zijn niet met een machtsstrijd bezig. Wij hebben gekozen om Flevoland te dienen, dat willen wij in alle rust kunnen doen”, aldus Ransijn.

De vijf vinden dat het landelijke partijbestuur te weinig heeft gedaan om de extreemrechtse en antisemitische uitingen van de Forum-jongerenafdeling aan te pakken. De weigering van partijleider Thierry Baudet om hier expliciet afstand van te nemen heeft de situatie begin deze week verergerd. Ransijn heeft het idee dat individuele leden in het landelijk bestuur van Forum hun „stinkende best” doen, maar hij ziet ook dat hun handen zijn gebonden. Daarom wil hij de uitkomst niet afwachten.

„Met ons besluit willen we duidelijk afstand nemen van wat er gebeurt. Je krijgt nu een zooitje moddergooien, daar hebben wij geen zin in. Wij zijn lokale politici”. De vijf zeggen wel achter het gedachtegoed van Forum te blijven staan, „want dat hebben we zelf mede gevormd.”