Statenfractie VVD Groningen baalt van Hoes

De VVD-Statenfractie in Groningen baalt van uitspraken die partijgenoot Onno Hoes heeft gedaan in het radioprogramma Spraakmakers, over schade door aardbevingen in het gebied. Hoes, momenteel waarnemend burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer, zei niets te zien in een generaal pardon als oplossing voor Groningers met schade „omdat je dan gelukszoekers krijgt”.

Fractievoorzitter Mirjam Wulfse reageert woensdag gestoken. „De suggestie die wordt gewekt, is dat mensen met schade gelukszoekers zijn. Dat is een verkeerd beeld en daar balen wij van. Het helpt ons hier in Groningen niet verder.”

Wulfse heeft inmiddels met Hoes gesproken en hij vindt het volgens haar heel vervelend dat hij het woord gelukszoekers heeft gebruikt. Volgens Wulfse neemt hij afstand van het woord en begrijpt hij de ontstane commotie.

Spraakmakers besteedde dinsdag aandacht aan de schade, omdat het toen exact een jaar geleden er in het dorp Zeerijp een aardbeving was met een kracht van 3,4 op de schaal van Richter, met veel schades tot gevolg.