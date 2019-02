Staten Utrecht akkoord met verbreden Rondweg-Oost Veenendaal

De Rondweg-Oost in Veenendaal wordt verbreed. Een meerderheid van Provinciale Staten van Utrecht stemde daar maandag mee in. De weg, bekend als fileknelpunt, krijgt tweemaal twee rijstroken.

Het debat in de Staten spitste zich toe op de maximumsnelheid. Het voorstel van Gedeputeerde Staten zette in op 70 kilometer per uur. Er bleek echter een krappe meerderheid van 25 tegen 23 stemmen te zijn voor een motie van de ChristenUnie, D66, de PvdA en 50PLUS, die het motto ”Maximaal 70, maar ontwerp gezond” had meegekregen. Onder de tegenstemmers waren de VVD, het CDA en de SGP.

De motie droeg GS op om de rondweg binnen de bebouwde kom van Veenendaal zo veel mogelijk in te richten met (optische) snelheidsverlagende maatregelen, gericht op een snelheid van 60 kilometer per uur. Bovendien moet er streng op worden toegezien dat het verkeer zich houdt aan de snelheid van 70 kilometer per uur.

Luchtkwaliteit

De indieners van de motie verwezen naar rapportages waaruit blijkt dat de omgeving wat luchtkwaliteit en geluid betreft het beste af is bij 50 en 60 kilometer per uur. „Effectief aanpassen van de weg naar een 50 km/u-weg zou betekenen dat er bijvoorbeeld drempels aangelegd moeten worden, wat onwenselijk zou zijn.” De reconstructie kost 59 miljoen euro. De gemeente Veenendaal draagt 8,75 miljoen bij.