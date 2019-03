Startsein jarenlange werkzaamheden Afsluitdijk

De Afsluitdijk wordt de komende jaren stukje bij beetje versterkt. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) geeft maandagochtend het officiële startsein voor de werkzaamheden, waar Rijkswaterstaat en bouwconsortium Levvel de komende vier jaar op en rond de dijk mee bezig zijn.

Door extra spuisluizen en pompen aan te brengen bij Den Oever vergroot Rijkswaterstaat de capaciteit van de waterafvoer. Ook wordt de dijk verhoogd en met een nieuwe bekleding versterkt.

Omdat er gewerkt wordt aan de dijk wordt die drie jaar lang afgesloten voor fietsers en wandelaars, iets waar die mensen niet blij mee zijn. De Fietsersbond, Wandelnet, het Landelijk Fietsplatform en de wielersportbond NTFU zijn er fel tegen gekant en zijn een petitie gestart. Ze hebben Rijkswaterstaat gevraagd te kijken of er nog iets aan de langdurige sluiting kan worden gedaan en of de sluiting bijvoorbeeld korter kan duren. Ook hebben ze voorgesteld dat het fietspad op sommige momenten toch open kan of dat wordt gezorgd voor alternatieven voor een wandeling of fietstocht over de Afsluitdijk.

Rijkswaterstaat zet gedurende de renovatieperiode zogenoemde fietsbussen in, waarin ook fietsen kunnen worden vervoerd. Maar dat valt niet in goede aarde bij de fietssters en wandelaars. Rijkswaterstaat zegt dat er inderdaad gekeken wordt naar de (on)mogelijkheden van de voorstellen. „We hebben ook uitgelegd dat het in verband met de veiligheid is van de bouwers en andere weggebruikers en daar was ook wel begrip voor”, aldus een woordvoerster. „Toch gaan we kijken of er iets mogelijk is.”

De partijen gaan over een aantal weken weer om tafel met Rijkswaterstaat.