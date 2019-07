‘Start Tour de France moet naar Amsterdam’

De start van de Tour de France moet in 2025 in Amsterdam plaatsvinden. Dat staat in een initiatiefvoorstel van de Amsterdamse afdeling van GroenLinks, dat steun lijkt te krijgen van een meerderheid van de gemeenteraad. De hoofdstad viert in dat jaar haar 750-jarig bestaan en het plan is dan gaststad te zijn van een internationaal aansprekend topsportevenement. Het begin van de Tour past perfect in dit streven, zegt GroenLinks-raadslid Dorrit de Jong.

De Ronde van Frankrijk begon al eens eerder in Amsterdam, in 1954. Daarna volgden diverse andere steden in ons land, zoals Scheveningen in 1973, Rotterdam in 2010 en Utrecht in 2015.

Coalitiepartijen D66 en PvdA staan volgens De Jong in elk geval achter het voorstel, waarin het stadsbestuur wordt opgeroepen onderzoek te doen naar de haalbaarheid van het organiseren van de start. Ze stelt ook voor te kijken naar samenwerking met Rotterdam en Utrecht, die eveneens azen op het binnenhalen van de start van het populaire evenement.