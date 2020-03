Start tiendaags proces rond aanslag op De Telegraaf

De rechtbank in Amsterdam begint maandag aan het proces tegen elf mannen, die onder meer worden verdacht van het plegen van een aanslag op het gebouw van dagblad De Telegraaf, in juni 2018. De rechtbank heeft in totaal tien dagen voor het proces uitgetrokken. De elf beklaagden worden ook beschuldigd van deelname aan een criminele organisatie, diefstal en heling.

Bij de aanslag werd met een gestolen bestelauto de pui van het kantoorgebouw aan de Basisweg in Amsterdam geramd. Door de stevige constructie van de gevel bleef de auto steken. Daarna stak de bestuurder de auto, waarin jerrycans met benzine lagen, in brand. Bij de aanslag raakte niemand gewond. Wel ontstond er forse schade. De actie werd geregistreerd door beveiligingscamera’s.

Politie en justitie vermoeden dat Ridouan Taghi achter de aanslag zit. John van den Heuvel, misdaadverslaggever van de krant, wordt al geruime tijd beveiligd omdat hij uit de hoek van Taghi ernstig zou worden bedreigd. Vorige week stond in Amsterdam een man voor de rechter die een raketwerper in zijn bezit had die mogelijk bedoeld was voor het plegen van een aanslag op de journalist. Taghi zit vast op verdenking van het leiden van een bende die een reeks liquidaties zou hebben gepleegd.

Ook op het redactiekantoor van weekblad Panorama, gevestigd in Amsterdam-Sloterdijk, werd een aanslag gepleegd, eveneens in juni 2018. Daarbij werd een antitankwapen gebruikt. Er vielen geen doden of gewonden, maar de materiële schade was groot. In die zaak zijn twee mannen veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De verdachten waren lid van motorclub Caloh Wagoh. Inmiddels is bekend geworden dat Taghi moordopdrachten zou hebben verstrekt aan leden van die club.

De strafeis in de Telegraafzaak wordt verwacht op 17 maart.