Start inzamelactie voor spotjes Week van het Leven

Het Platform Zorg voor Leven zamelt vanaf deze vrijdag geld in voor reclamespotjes die de „waarde van het ongeboren leven” benadrukken.

De boodschappen moeten op de radio worden uitgezonden tijdens de derde editie van de Week van het Leven. Die heeft plaats van 26 november tot 1 december.

Met de campagne ”Open je ogen voor het ongeboren leven” wil het platform laten zien „hoe absurd de 24-wekengrens voor abortus is. Met 24 weken kan een ongeboren kind al horen, duimen, voelen en bewegen. Hoe wonderlijk is het leven dan al.”

Via een crowdfundingsactie op onder meer sociale media zal het platform de komende maanden geld inzamelen. Vorig jaar zamel-de het Platform Zorg voor Leven via een soortgelijke actie krap 75.000 euro in.

Zegsman Geerlof de Jong hoopt dat dat bedrag dit jaar opnieuw wordt gehaald. „Voor zo’n 40.000 euro kunnen we in de Week van het Leven al tal van radiospotjes uitzenden.”

Als de financiën dat toelaten, wil het platform ook via reclameborden de prolifeboodschap uitdragen. Wanneer mensen horen waartoe een ongeboren kindje van 24 weken al in staat is, reageren ze vaak geschokt, stelt De Jong.

Abortus

In januari dit jaar oordeelde de Reclame Code Commissie dat een radiospotje van het platform eind vorig jaar niet door de beugel kon. Het betrof de uiting: „Als je weet dat een babyhartje al na drie weken klopt, besef je dat abortus een hartje stopt.”

Het zou „zomaar kunnen” dat dit jaar mensen opnieuw bezwaar maken tegen de prolifeboodschappen, zegt De Jong. „Hoe dan ook ligt het thema abortus gevoelig bij mensen. We proberen zo feitelijk mogelijke boodschappen uit te zenden. We zullen de waarde van het ongeboren leven voor het voetlicht blijven brengen.”

Tot het platform behoren onder meer de ChristenUnie, de SGP, de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV), Schreeuw om Leven en de VBOK.

De eerste Week van het Leven vond plaats in 2016.